Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/28869618/
22 февраля 2017, 22:38 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

БГК им. Мешкова уступил «Райн Левену» в драматичном матче Лиги чемпионов

22 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в драматичном матче минимально уступил на выезде в Лиге чемпионов немецкому «Райн Левену», сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этом поединке БГК настраивался на победу, помня домашний успех в первой половине сезона. Тогда брестчане победили чемпионов Германии со счетом 30:28. Вторым номером не играли «мешковцы» и в гостях у «Райн Левена». Матч получился упорным с первых минут. К середине тайма брестские гандболисты предприняли попытку вырваться вперед, успешно реализовав задуманное. Первая половина встречи осталась за БГК — 12:11.

Со старта второго тайма «Райн Левен» счет выровнял, а спустя время совершил отрыв. Но отставание брестчане быстро нивелировали. До последних секунд не было ясно, кто же в этом противостоянии выйдет победителем. Хозяевам площадки все-таки удалось взять реванш за прошлое поражение — 25:24. Помимо упорной борьбы «мешковцев», еще одним приятным моментом в матче можно назвать игру молодого разыгрывающего Артема Кулака. В отсутствие лидеров Дмитрия Никуленкова и Александра Тюменцева он не растерялся и забил в ворота соперников 6 мячей.

Брестский гандбольный клуб уже решил задачу по выходу в 1/8 финала Лиги чемпионов. С какого места (пятого или шестого) он выйдет в плей-офф, покажут результаты последних двух встреч. Так, 4 марта подопечным Сергея Бебешко предстоит провести домашний поединок против македонского «Вардара». Затем 11 марта состоится выездной матч с польским «Виве».

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости
14 февраля

В Минске установлены цены на ЖКУ на 2017 год

Опасная трасса: как поймали банду спортсменов, убивавших туристов ради дорогих иномарок

Губернаторы и мэры выясняют, кто стреляет без промаха