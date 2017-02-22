БГК им. Мешкова уступил «Райн Левену» в драматичном матче Лиги чемпионов

В этом поединке БГК настраивался на победу, помня домашний успех в первой половине сезона. Тогда брестчане победили чемпионов Германии со счетом 30:28. Вторым номером не играли «мешковцы» и в гостях у «Райн Левена». Матч получился упорным с первых минут. К середине тайма брестские гандболисты предприняли попытку вырваться вперед, успешно реализовав задуманное. Первая половина встречи осталась за БГК — 12:11.

Со старта второго тайма «Райн Левен» счет выровнял, а спустя время совершил отрыв. Но отставание брестчане быстро нивелировали. До последних секунд не было ясно, кто же в этом противостоянии выйдет победителем. Хозяевам площадки все-таки удалось взять реванш за прошлое поражение — 25:24. Помимо упорной борьбы «мешковцев», еще одним приятным моментом в матче можно назвать игру молодого разыгрывающего Артема Кулака. В отсутствие лидеров Дмитрия Никуленкова и Александра Тюменцева он не растерялся и забил в ворота соперников 6 мячей.