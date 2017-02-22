БГК им. Мешкова уступил «Райн Левену» в драматичном матче Лиги чемпионов
22 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в драматичном матче минимально уступил на выезде в Лиге чемпионов немецкому «Райн Левену», сообщает корреспондент БЕЛТА.
В этом поединке БГК настраивался на победу, помня домашний успех в первой половине сезона. Тогда брестчане победили чемпионов Германии со счетом 30:28. Вторым номером не играли «мешковцы» и в гостях у «Райн Левена». Матч получился упорным с первых минут. К середине тайма брестские гандболисты предприняли попытку вырваться вперед, успешно реализовав задуманное. Первая половина встречи осталась за БГК — 12:11.
Со старта второго тайма «Райн Левен» счет выровнял, а спустя время совершил отрыв. Но отставание брестчане быстро нивелировали. До последних секунд не было ясно, кто же в этом противостоянии выйдет победителем. Хозяевам площадки
Брестский гандбольный клуб уже решил задачу по выходу в 1/8 финала Лиги чемпионов. С какого места (пятого или шестого) он выйдет в
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