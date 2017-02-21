Гандболистки «Динамо-Синары» и «Астраханочки» сыграли вничью в чемпионате России

Встреча, состоявшаяся во вторник в Волгограде, завершилась со счетом 26:26.

Действующий чемпион России «Астраханочка» с 25 очками после 15 игр занимает второе место в турнирной таблице, отставая на семь баллов от «Ростова-Дона», который провел на один матч больше. «Динамо-Синара» с 14 очками располагается на шестой строчке.