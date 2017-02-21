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21 февраля 2017, 20:56 | Игровые: Гандбол | Спорт-Экспресс

Финал женской суперлиги сокращен до двух матчей ради сборной России

Финал плей-офф женской суперлиги будет проходить по укороченной схеме — не до трех побед, как это было раньше, а до двух, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Финал <nobr>плей-офф</nobr> женской <span class=error>суперлиги</span> будет проходить по укороченной схеме — не до трех побед как это было раньше а до двух сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Федерации гандбола России (<span class=error>ФГР</span>). Увеличить
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Такое решение принял исполком по просьбе главного тренера женской сборной России Евгения Трефилова, которому необходимо больше времени для подготовки команды к квалификационным матчам чемпионата мира-2017 против Польши.

Согласно утвержденному регламенту, предполагалось, что серия будет состоять максимум из пяти матчей, чемпионом России становилась команда, одержавшая три победы. Исполком ФГР проголосовал за сокращение количества матчей. Таким образом, финальная серия плей-офф будет состоять из трех матчей, она пройдет с 18 по 22 мая, чемпионом России станет тот, кто одержит две победы.
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