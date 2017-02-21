Финал женской суперлиги сокращен до двух матчей ради сборной России

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Такое решение принял исполком по просьбе главного тренера женской сборной России Евгения Трефилова, которому необходимо больше времени для подготовки команды к квалификационным матчам чемпионата мира-2017 против Польши.