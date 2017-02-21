«Чеховские медведи» переиграли на выезде челябинское «Динамо» в матче ЧР по гандболу

Встреча, прошедшая во вторник в Челябинске, завершилась со счетом 35:20 в пользу гостей.

В следующем матче «Чеховские медведи» сыграют на выезде со снежинским «Сунгулем» 23 февраля, а «Динамо» примет московский клуб «УОР № 2» 3 марта.