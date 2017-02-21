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21 февраля 2017, 18:31 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

«Чеховские медведи» переиграли на выезде челябинское «Динамо» в матче ЧР по гандболу

МОСКВА, 21 фев — Р-Спорт. «Чеховские медведи» победили на выезде челябинское «Динамо» в матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд.

Встреча, прошедшая во вторник в Челябинске, завершилась со счетом 35:20 в пользу гостей.

В следующем матче «Чеховские медведи» сыграют на выезде со снежинским «Сунгулем» 23 февраля, а «Динамо» примет московский клуб «УОР № 2» 3 марта.
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