Астрахань примет отборочный матч ЧМ Россия — Польша
Отборочный матч чемпионата мира между сборными России и Польши пройдет в Астрахани. Такое решение принял исполком Федерации гандбола России.
«Утверждаем решение, что матч между женскими сборными России и Польши пройдет в Астрахани. С этим городом у нас связаны приятные воспоминания. В марте 2016 года сборная России стала победителем квалификационного турнира и отобралась на Олимпийские игры в
Напомним, отборочные матчи пройдут в июне. Финальная часть чемпионата мира состоится
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