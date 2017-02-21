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21 февраля 2017, 17:46 | Игровые: Гандбол | Советский спорт

Астрахань примет отборочный матч ЧМ Россия — Польша

Отборочный матч чемпионата мира между сборными России и Польши пройдет в Астрахани. Такое решение принял исполком Федерации гандбола России.

«Утверждаем решение, что матч между женскими сборными России и Польши пройдет в Астрахани. С этим городом у нас связаны приятные воспоминания. В марте 2016 года сборная России стала победителем квалификационного турнира и отобралась на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, которые в блестящем стиле выиграла», — заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Напомним, отборочные матчи пройдут в июне. Финальная часть чемпионата мира состоится 1—17 декабря в Германии.
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