Голкипер сборной Беларуси Иван Мацкевич будет выступать за БГК им. Мешкова
21 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова подписал контракт с Иваном Мацкевичем. Такая информация размещена на официальном сайте «мешковцев», сообщает БЕЛТА.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Трудовое соглашение брестчан с голкипером национальной сборной Беларуси рассчитано на один год. Договор предусматривает возможность продления контракта еще на сезон. В составе «мешковцев» Иван Мацкевич появится на площадке в сезоне 2017/2018.
Ранее вратарь играл в столичных «Аркатроне» и СКА. С 2015 года Мацкевич выступал за румынский «Стяуа» из Бухареста. В сборной Беларуси он дебютировал в 2009 году. За национальную команду провел 51 матч.
В настоящее время за БГК выступают три голкипера. Цвета клуба защищают белорус Виталий Черепенько, хорват Иван Пешич и черногорец Раде Миятович.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter