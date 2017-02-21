Голкипер сборной Беларуси Иван Мацкевич будет выступать за БГК им. Мешкова

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Трудовое соглашение брестчан с голкипером национальной сборной Беларуси рассчитано на один год. Договор предусматривает возможность продления контракта еще на сезон. В составе «мешковцев» Иван Мацкевич появится на площадке в сезоне 2017/2018.

Ранее вратарь играл в столичных «Аркатроне» и СКА. С 2015 года Мацкевич выступал за румынский «Стяуа» из Бухареста. В сборной Беларуси он дебютировал в 2009 году. За национальную команду провел 51 матч.

В настоящее время за БГК выступают три голкипера. Цвета клуба защищают белорус Виталий Черепенько, хорват Иван Пешич и черногорец Раде Миятович.