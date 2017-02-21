«Финал четырех» Кубка России: только лучшие

«Кубань» на своей площадке принимала «Ладу», а «Астраханочка» в гостях встречалась с «Динамо-Синарой». Зрители увидели два ярких, захватывающих матча, интрига в которых сохранялась до финальной сирены.

ДУЭЛЬ ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ

Пожалуй, самой ожидаемой игрой не только стадии ¼ финала Кубка России, но последних недель стал матч между «Кубанью» и «Ладой». Интриг в этой встрече было хоть отбавляй. Главная из них — очное противостояние мэтров отечественного тренерского цеха Евгения Трефилова и Левона Акопяна, двух маститых специалистов, которые еще совсем недавно добывали золотые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, ставшие историческими для женской сборной России. А еще — дуэль самих триумфаторов Игр-2016: Виктория Калинина, Марина Судакова, Виктория Жилинскайте, Екатерина Маренникова и Полина Кузнецова защищают ныне цвета «Кубани», разыгрывающая Дарья Дмитриева — безоговорочный лидер «Лады».

И хотя в составе краснодарского клуба олимпийских чемпионок больше, с ходу определить, кто фаворит во встрече, было практически невозможно. В семнадцати последних матчах победу неизменно праздновала «Лада». «Кубань» не могла взять верх над тольяттинским клубом на протяжении пяти лет подряд! На этот раз краснодарский клуб был преисполнен желанием прервать затянувшуюся серию неудач. И команда Евгения Трефилова в этом преуспела. Если первые пять минут матча прошли в равной борьбе, то затем хозяйки площадки включили ураганные скорости и повели — 12:5. Чтобы прийти в себя, гандболисткам «Лады» потребовалось время, однако команде Левона Акопяна это удалось сделать. Тольяттинки чуть сократили разрыв в счете, но первый тайм остался за «Кубанью» — 17:14.

После перерыва команда Евгения Трефилова старалась сохранить добытое преимущество. Но «Лада» бросилась в погоню и вернулась в игру. В одном из эпизодов матча тольяттинки не только сравняли счет, но и вышли вперед на один мяч. Однако команде Левона Акопяна не удалось развить свой успех, а вот гандболистки «Кубани» сумели в нужный момент вновь взять игру под свой контроль. Не обошлось и без доли везения: при равном счете Ольга Горшенина забросила мяч в ворота «Лады». А вот тольяттинки сразу две своих атаки не реализовали: сначала мяч угодил в штангу, а затем бросок парировала Виктория Калинина. В результате «Кубань» праздновала победу 28:27 и тем самым вышла в «Финал четырех» Кубка России, параллельно сняв «тольяттинское проклятие». Тем не менее главный тренер краснодарского клуба Евгений Трефилов не стал хвалить свою команду.

— Откровенно говоря, мне не понравилось, как играла моя команда, — сказал Евгений Васильевич. — Самое главное -мы вышли в «Финал четырех» Кубка России. Больше мне сказать нечего. У меня много претензий по качеству игры моей команды.

КЛАСС ФАВОРИТОВ

В другом воскресном матче встречались «Динамо-Синара» и «Астраханочка». Как и ожидалось, южное дерби получилось напряженным. «Астраханочка» на правах действующего чемпиона России завладела игрой и после первого тайма повела — 15:12. Особенно выделялась на площадке лидер астраханской команды трехкратная чемпионка мира Людмила Постнова, которая раз за разом отличалась фирменными пушечными бросками с задней линии. После перерыва рисунок игры в целом сохранялся, хотя «Синара» и пыталась сократить отставание. Но «Астраханочка» грамотно сумела остановить волгоградскую команду и не только сохранила преимущество в три мяча, но и довела его до четырех. 30:26 — победа команды Михаила Серегина.

— Матч был интересным для болельщиков, — подчеркнул главный тренер «Астраханочки» Михаил Серегин. — У нас получился первый тайм, во втором стали действовать хуже. Но мы вовремя перестроились на активную защиту, благодаря которой смогли остановить «Динамо-Синару». Рады, что вышли в «Финал четырех» Кубка России, именно такую задачу мы и ставили. Хотим побороться за медали Кубка России и медали чемпионата станы. Это наши задачи, и они у нас не поменялись.