Поражение «Кристианстада» помогло БГК досрочно выйти в плей-офф гандбольной Лиги чемпионов
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова за три тура до финиша группового раунда вышел в
плей-офф Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Положение в элитной группе А: «Барселона» (Испания) — 20 (11 матчей), «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 18 (11), «Веспрем» (Венгрия) — 12 (11), «Фленсбург» (Германия) — 11 (10), «Киль» (Германия) — 11 (11), «Висла» — 8 (11), «Силькеборг» (Дания) — 4 (11), «Шаффхаузен» (Швейцария) — 2 (10).
Победители этих групп сразу выйдут в ¼ финала. Команды, которые займут 2−6-е места, сыграют в 1/8 финала. Там же выступят и два лучших клуба из двух групп второго эшелона чемпионской Лиги. За путевки в
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