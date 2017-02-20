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20 февраля 2017, 9:34 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Поражение «Кристианстада» помогло БГК досрочно выйти в плей-офф гандбольной Лиги чемпионов

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова за три тура до финиша группового раунда вышел в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>20 февраля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Брестский гандбольный клуб имени <span class=error>Мешкова</span> за три тура до финиша группового раунда вышел в <nobr>плей-офф</nobr> Лиги чемпионов сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Обеспечить путевку в нокаут-раунд брестчанам помогло поражение шведского клуба «Кристианстад», который в 11-м туре уступил на своей арене немецкому «Райн Левену» со счетом 29:31. Гандболисты БГК у себя дома сыграли вничью с хорватским «Загребом» — 21:21, а 22 февраля сыграют во Франкфурте с представителем немецкой бундеслиги, который также досрочно обеспечил себе путевку в плей-офф. Подопечные Сергея Бебешко второй год подряд вышли в 1/8 финала чемпионской Лиги. Кроме чемпионов Беларуси и «Райн Левена» путевки в плей-офф из элитной группы В также завоевали македонский «Вардар» из Скопье, польский «Виве» из Кельце и венгерский «Пик» из Сегеда. Обладатель последнего пропуска определится после окончания группового этапа. Турнирное положение после 11 игровых дней: «Вардар» — 16 очков, «Райн Левен» — 15, «Виве» — 14, «Пик» — 13, БГК — 12, «Целе» — 5, «Кристианстад» — 6, «Загреб» — 5.

Положение в элитной группе А: «Барселона» (Испания) — 20 (11 матчей), «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 18 (11), «Веспрем» (Венгрия) — 12 (11), «Фленсбург» (Германия) — 11 (10), «Киль» (Германия) — 11 (11), «Висла» — 8 (11), «Силькеборг» (Дания) — 4 (11), «Шаффхаузен» (Швейцария) — 2 (10).

Победители этих групп сразу выйдут в ¼ финала. Команды, которые займут 2−6-е места, сыграют в 1/8 финала. Там же выступят и два лучших клуба из двух групп второго эшелона чемпионской Лиги. За путевки в плей-офф в марте поспорят две пары команд: «Логроньо» (Испания) — «Нант» (Франция), «Мотор» (Запорожье, Украина) — «Монпелье» (Франция).

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