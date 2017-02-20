Поражение «Кристианстада» помогло БГК досрочно выйти в плей-офф гандбольной Лиги чемпионов

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Обеспечить путевку в нокаут-раунд брестчанам помогло поражение шведского клуба «Кристианстад», который в 11-м туре уступил на своей арене немецкому «Райн Левену» со счетом 29:31. Гандболисты БГК у себя дома сыграли вничью с хорватским «Загребом» — 21:21, а 22 февраля сыграют во Франкфурте с представителем немецкой бундеслиги, который также досрочно обеспечил себе путевку в плей-офф. Подопечные Сергея Бебешко второй год подряд вышли в 1/8 финала чемпионской Лиги. Кроме чемпионов Беларуси и «Райн Левена» путевки в плей-офф из элитной группы В также завоевали македонский «Вардар» из Скопье, польский «Виве» из Кельце и венгерский «Пик» из Сегеда. Обладатель последнего пропуска определится после окончания группового этапа. Турнирное положение после 11 игровых дней: «Вардар» — 16 очков, «Райн Левен» — 15, «Виве» — 14, «Пик» — 13, БГК — 12, «Целе» — 5, «Кристианстад» — 6, «Загреб» — 5.

Положение в элитной группе А: «Барселона» (Испания) — 20 (11 матчей), «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 18 (11), «Веспрем» (Венгрия) — 12 (11), «Фленсбург» (Германия) — 11 (10), «Киль» (Германия) — 11 (11), «Висла» — 8 (11), «Силькеборг» (Дания) — 4 (11), «Шаффхаузен» (Швейцария) — 2 (10).