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19 февраля 2017, 17:02 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Гандболисты минского СКА и запорожского «Мотора» обменялись победами в товарищеских матчах

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА и запорожского «Мотора» обменялись победами в двух товарищеских матчах в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой игре на площадке столичного дворца спорта «Уручье» чемпионы Украины выиграли со счетом 38:37. В этой игре в составе хозяев лучшим снайпером оказался Владислав Кулеш, забросивший 7 мячей. Выступающий за запорожцев разыгрывающий сборной Беларуси Борис Пуховский 6 раз поразил ворота минчан.

Во втором спарринге вице-чемпионы Беларуси взяли реванш — 31:29. Лучшим у победителей стал Алексей Хадкевич — 7 мячей, Борис Пуховский отличился 10 раз.

Для запорожского «Мотора» поединки в белорусской столице стали проверкой сил перед матчами плей-офф Лиги чемпионов с французским «Монпелье». В первой игре 4 марта украинский клуб примет соперников в Харькове, а 11 марта сыграет в гостях у французской команды.

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