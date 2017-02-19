Гандболисты минского СКА и запорожского «Мотора» обменялись победами в товарищеских матчах
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА и запорожского «Мотора» обменялись победами в двух товарищеских матчах в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первой игре на площадке столичного дворца спорта «Уручье» чемпионы Украины выиграли со счетом 38:37. В этой игре в составе хозяев лучшим снайпером оказался Владислав Кулеш, забросивший 7 мячей. Выступающий за запорожцев разыгрывающий сборной Беларуси Борис Пуховский 6 раз поразил ворота минчан.
Во втором спарринге
Для запорожского «Мотора» поединки в белорусской столице стали проверкой сил перед матчами
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