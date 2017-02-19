Гандболисты минского СКА и запорожского «Мотора» обменялись победами в товарищеских матчах

В первой игре на площадке столичного дворца спорта «Уручье» чемпионы Украины выиграли со счетом 38:37. В этой игре в составе хозяев лучшим снайпером оказался Владислав Кулеш, забросивший 7 мячей. Выступающий за запорожцев разыгрывающий сборной Беларуси Борис Пуховский 6 раз поразил ворота минчан.

Во втором спарринге вице-чемпионы Беларуси взяли реванш — 31:29. Лучшим у победителей стал Алексей Хадкевич — 7 мячей, Борис Пуховский отличился 10 раз.