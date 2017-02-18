Женщины. Чемпионат Беларуси. БНТУ-БелАЗ забросил 52 мяча РГУОРу-БНТУ-2, «Гомель» победил «Витебчанку»

РГУОР-БНТУ-2 — БНТУ-БелАЗ — 15:52 (8:23)

РГУОР-БНТУ-2: Буланенко, Кулеш, Баханович — по 3, Шаг, Янцевич А. — по 2, Жук, Зеньчук — по 1.

БНТУ-БелАЗ: Граховская — 13, Гутова — 10, Озолина, Рудковская, Силицкая, Ганичкина — по 5, Арукве, Виноградова, Голубева — по 3.



Витебчанка — Гомель — 24:36 (10:18)

Витебчанка: Бардиян — 9, Балануца — 7, Михалькович — 6, Агалакова, Рымашевская — по 1.

Гомель: Подосинова — 8, Ахраменко — 7, Артамонова, Голубева, Гром, Мисоченко, Цырибко, Шамановская — по 3, Платанович — 2, Винокурова — 1.