Женщины. Чемпионат Беларуси. БНТУ-БелАЗ забросил 52 мяча РГУОРу-БНТУ-2, «Гомель» победил «Витебчанку»
В рамках женского чемпионата Беларуси по гандболу
БНТУ-БелАЗ учинил разгром РГУОРу-БНТУ-2 — 52:15, а «Гомель» обыграл «Витебчанку» — 36:24.
РГУОР-БНТУ-2 —
РГУОР-БНТУ-2: Буланенко, Кулеш, Баханович — по 3, Шаг, Янцевич А. — по 2, Жук, Зеньчук — по 1.
БНТУ-БелАЗ: Граховская — 13, Гутова — 10, Озолина, Рудковская, Силицкая, Ганичкина — по 5, Арукве, Виноградова, Голубева — по 3.
Витебчанка — Гомель — 24:36 (10:18)
Витебчанка: Бардиян — 9, Балануца — 7, Михалькович — 6, Агалакова, Рымашевская — по 1.
Гомель: Подосинова — 8, Ахраменко — 7, Артамонова, Голубева, Гром, Мисоченко, Цырибко, Шамановская — по 3, Платанович — 2, Винокурова — 1.
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