Лига чемпионов. БГК имени Мешкова сыграл вничью с «Загребом»
БГК имени Мешкова сыграл вничью с «Загребом» в домашнем матче группового раунда Лиги чемпионов — 21:21.
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БГК им. МЕШКОВА (Брест) — ЗАГРЕБ (Хорватия) — 21:21 (11:9)
БГК им. МЕШКОВА: Пешич, Черепенько, Миятович; Рутенко (2), Ященко, Бабичев (1), Кулак (1), Криштопанс (2), Юринок (1), Стойкович (2), Шумак, Проданович, Разгор, Остроушко (3), Джамали (7), Шилович (2).
ЗАГРЕБ: Скок, Стеванович; Эреш (3), Л. Мраковчич (1), Контрец, Вори (3), Цингесар (3), Д. Мраковчич (3), Шушня, Й. Вальчич, Йотич, Т. Вальчич, Мандалинич (4), Миклавчич (2), Маркоски, Павлович (2).
Группа «В»: Вардар — 16 очков (11 игр), Виве — 14 (10), Пик — 13 (11), Райн Левен — 13 (10), БГК имени Мешкова — 12 (11), Кристианстад — 6 (10), Целе — 5 (10), Загреб — 5 (11).
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