Одиннадцать гандболисток ижевского «Университета» заболели гриппом
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Матч женского чемпионата России по гандболу между «Университетом» и клубом «Ростов- Дон», который должен был состояться в Ижевске, отменен
из-за эпидемии гриппа в команде хозяев. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону.
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Отмечается, что сразу 11 игроков команды хозяев заболели гриппом. Сторонами было принято решение игру не проводить. «Университету» будет присуждено техническое поражение со счетом 0:10.
В настоящее время «Ростов-Дон» лидирует в турнирной таблице, «Университет» идет на предпоследней, 10-й позиции.
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