Одиннадцать гандболисток ижевского «Университета» заболели гриппом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отмечается, что сразу 11 игроков команды хозяев заболели гриппом. Сторонами было принято решение игру не проводить. «Университету» будет присуждено техническое поражение со счетом 0:10.

В настоящее время «Ростов-Дон» лидирует в турнирной таблице, «Университет» идет на предпоследней, 10-й позиции.