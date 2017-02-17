Из-за гриппа гандбольный матч отменён: у «Ростов-Дона» — техническая победа
Матч должен был пройти в Ижевске.
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Гандбольный матч в рамках российского чемпионата, который должен был пройти, сегодня, 17 февраля, в Ижевске между местным «Университетом» и «Ростов-Доном» отменён. Как сообщили ИА REGNUM в
Подопечным француза Фредерика Бужана будет присуждена техническая победа со счетом 10:0. Вместо игры у ростовчанок пройдет тренировочное занятие.
Напомним, на этой неделе на выезде «Ростов-Дон» победил тольяттинскую «Ладу». Итоговый счёт на табло — 29:24 в пользу дружины Бужана, которая на сегодняшний день лидирует в российском чемпионате.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ростов-Дон» на европейской арене борется за Кубок ЕГФ. У команды отличные перспективы, считает наставник Фредерик Бужан. Тренеры соперниц, над которыми ростовчанки одержали победу, также считают, что взять главный трофей турнира гандбольной дружине с берегов Дона по плечу.
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