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Гандбольный матч в рамках российского чемпионата, который должен был пройти, сегодня, 17 февраля, в Ижевске между местным «Университетом» и «Ростов-Доном» отменён. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды, 11 соперниц ростовчанок заболели гриппом.

Подопечным француза Фредерика Бужана будет присуждена техническая победа со счетом 10:0. Вместо игры у ростовчанок пройдет тренировочное занятие.

Напомним, на этой неделе на выезде «Ростов-Дон» победил тольяттинскую «Ладу». Итоговый счёт на табло — 29:24 в пользу дружины Бужана, которая на сегодняшний день лидирует в российском чемпионате.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ростов-Дон» на европейской арене борется за Кубок ЕГФ. У команды отличные перспективы, считает наставник Фредерик Бужан. Тренеры соперниц, над которыми ростовчанки одержали победу, также считают, что взять главный трофей турнира гандбольной дружине с берегов Дона по плечу.