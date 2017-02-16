Голкипер минского СКА Вячеслав Солдатенко продолжит карьеру в Германии

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Вратарь выступал за СКА с 2012 года. В 2015-м он стал одним из ключевых игроков молодежной сборной Беларуси и помог ей завоевать шестое место на мировом первенстве. Вячеслав Солдатенко стал одним из лучших вратарем турнира, отразив больше всех мячей (126 из 364).