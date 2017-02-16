Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/28798679/
16 февраля 2017, 17:53 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Голкипер минского СКА Вячеслав Солдатенко продолжит карьеру в Германии

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вячеслав Солдатенко в зимнее трансферное окно перешел из минского СКА в немецкий «Балинген», выступающий в немецкой бундеслиге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе армейского клуба.

Вратарь выступал за <span class=error>СКА</span> с 2012 года. В 2015-м он стал одним из ключевых игроков молодежной сборной <span class=error>Беларуси</span> и помог ей завоевать шестое место на мировом первенстве. Вячеслав <span class=error>Солдатенко</span> стал одним из лучших вратарем турнира отразив больше всех мячей (126 из 364). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вратарь выступал за СКА с 2012 года. В 2015-м он стал одним из ключевых игроков молодежной сборной Беларуси и помог ей завоевать шестое место на мировом первенстве. Вячеслав Солдатенко стал одним из лучших вратарем турнира, отразив больше всех мячей (126 из 364).

В составе сборной Беларуси вратарь принимал участие в двух чемпионатах мира (2015, 2017 годов), а также чемпионате Европы — 2016 в Польше, где Вячеслав Солдатенко вновь показал великолепную игру, показав средний процент надежности 34% с практически лучшим показателем по количеству сэйвов (79 из 232). По результатам выступления на континентальном форуме авторитетный интернет-портал handball-planet.com признал Вячеслава Солдатенко лучшим молодым вратарем мира.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости
14 февраля

В Минске установлены цены на ЖКУ на 2017 год

Опасная трасса: как поймали банду спортсменов, убивавших туристов ради дорогих иномарок

Губернаторы и мэры выясняют, кто стреляет без промаха