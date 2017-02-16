Голкипер минского СКА Вячеслав Солдатенко продолжит карьеру в Германии
16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вячеслав Солдатенко в зимнее трансферное окно перешел из минского СКА в немецкий «Балинген», выступающий в немецкой бундеслиге, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе армейского клуба.
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Вратарь выступал за СКА с 2012 года. В 2015-м он стал одним из ключевых игроков молодежной сборной Беларуси и помог ей завоевать шестое место на мировом первенстве. Вячеслав Солдатенко стал одним из лучших вратарем турнира, отразив больше всех мячей (126 из 364).
В составе сборной Беларуси вратарь принимал участие в двух чемпионатах мира (2015, 2017 годов), а также чемпионате Европы — 2016 в Польше, где Вячеслав Солдатенко вновь показал великолепную игру, показав средний процент надежности 34% с практически лучшим показателем по количеству сэйвов (79 из 232). По результатам выступления на континентальном форуме авторитетный
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