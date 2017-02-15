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15 февраля 2017, 20:14 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки клуба «Ростов-Дон» обыграли «Ладу» в матче чемпионата России

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. Гандболистки клуба «Ростов-Дон» обыграли тольяттинскую «Ладу» в матче чемпионата России.

МОСКВА 15 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Гандболистки клуба Ростов-Дон обыграли тольяттинскую Ладу в матче чемпионата России. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду на площадке «Лады», завершилась со счетом 29:24 в пользу гостей.

«Ростов-Дон» 17 февраля на выезде встретится с «Университетом» из Ижевска, а «Лада» 22 февраля в гостях сыграет с краснодарской «Кубанью».
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