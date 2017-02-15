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15 февраля 2017, 19:57 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

«Пермские Медведи» проиграли «Сунгулю» в матче чемпионата России по гандболу

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. «Пермские Медведи» проиграли на своей площадке «Сунгулю» в матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд.

Встреча, прошедшая в среду в Перми, завершилась со счетом 28:26 в пользу команды из Снежинска.

В следующем матче чемпионата «Пермские Медведи» сыграют в Ставрополе с клубом «Динамо-Виктор» 25 февраля, а «Сунгуль» 17 февраля также в гостях встретится с уфимским УГНТУ-ВНЗМ.
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