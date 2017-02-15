БГК им. Мешкова уверенно обыграл «Нексе» в SEHA-лиге
15 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в домашнем матче
SEHA-лиги уверенно обыграл хорватский «Нексе», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Матч против хорватов был важен для БГК.
Хозяева площадки с первых минут захватили лидерство. К перерыву счет на табло горел 19:12 в пользу БГК. Во втором тайме брестские гандболисты увеличили отрыв. Комфортное преимущество над оппонентами позволило «мешковцам» доигрывать концовку поединка в спокойном темпе. Одержав победу над «Нексе» со счетом 37:29, Брестский гандбольный клуб положил в копилку еще три очка.
«Команда показала свой уровень, невзирая на то, что у нас не было шести игроков основы. Очень доволен тем, что в команду потихоньку вливается молодежь. Видим, что работаем в правильном направлении. Сыграли грамотно и в защите, и в нападении. Конечно, проблемы есть. Но на них не стоит обращать внимания. Нужно сконцентрироваться на каждой следующей игре, выходить и бороться», — подчеркнул главный тренер БГК Сергей Бебешко.
До окончания регулярного чемпионата
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