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15 февраля 2017, 9:19 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

БГК им. Мешкова уверенно обыграл «Нексе» в SEHA-лиге

15 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в домашнем матче SEHA-лиги уверенно обыграл хорватский «Нексе», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч против хорватов был важен для <span class=error>БГК</span>. <nobr>Во-первых</nobr> осенью <span class=error>мешковцы</span> на выезде неожиданно уступили соперникам и жаждали реванша. Увеличить
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Матч против хорватов был важен для БГК. Во-первых, осенью «мешковцы» на выезде неожиданно уступили соперникам и жаждали реванша. Во-вторых, регулярный чемпионат SEHA-лиги подходит к концу. Для выхода в финал четырех брестчанам необходимо выигрывать во всех оставшихся матчах. В противостоянии с «Нексе» сделан еще один шаг на пути к цели.

Хозяева площадки с первых минут захватили лидерство. К перерыву счет на табло горел 19:12 в пользу БГК. Во втором тайме брестские гандболисты увеличили отрыв. Комфортное преимущество над оппонентами позволило «мешковцам» доигрывать концовку поединка в спокойном темпе. Одержав победу над «Нексе» со счетом 37:29, Брестский гандбольный клуб положил в копилку еще три очка.

«Команда показала свой уровень, невзирая на то, что у нас не было шести игроков основы. Очень доволен тем, что в команду потихоньку вливается молодежь. Видим, что работаем в правильном направлении. Сыграли грамотно и в защите, и в нападении. Конечно, проблемы есть. Но на них не стоит обращать внимания. Нужно сконцентрироваться на каждой следующей игре, выходить и бороться», — подчеркнул главный тренер БГК Сергей Бебешко.

До окончания регулярного чемпионата SEHA-лиги брестчанам предстоит провести еще две игры. Обе пройдут на выезде: 25 февраля против словенского «Горенье», 16 марта — с «Загребом». Если команда выиграет в этих матчах, то с высокой долей вероятности финал четырех SEHA-лиги примет Брест. После 17 туров БГК занимает пятое место в турнирной таблице.

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