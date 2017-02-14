«Кубань» и «Ростов» узнали соперников в ¼ финала Кубка ЕГФ
В столице Австрии Вене состоялась жеребьевка ¼ финала Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) среди женщин сезона 2016/2107, в который вышли два российских клуба — «Кубань» и «Ростов».
В борьбе за выход в полуфинал краснодарская команда встретится с немецким клубом «Биетигхейм», а донская — с французским «Брестом».
Четвертьфинальные поединки намечены на 4−5 и
Любопытно, что «Кубань» и «Брест» выступали в одной группе: в гостях россиянки уступили — 21:27, а на родном паркете дворца спорта «Олимп» в минувшее воскресенье взяли реванш — 25:20. Также вместе играли «Ростов» и «Биетигхейм» (гандболистки Дона оба раза одержали верх — 34:24 и 23:20).
Отметим, что «Кубани» и «Ростову» достались очень серьезные оппоненты: на данный момент «Биетигхейм» лидирует в чемпионате Германии, а «Брест» — в первенстве Франции.
В ¼ финала второго по престижности (после Лиги чемпионов) турнира вышли по две команды из России, Дании, Франции и Германии. Причем три из них возглавляют тренеры из Дании, два из Норвегии (в том числе и «Ростов»), по одному — из России («Кубань» — наставник сборной России Евгений Трефилов), Венгрии и Чехии.
В третьем противостоянии ¼ финала сойдутся два коллектива из Дании — «Раннерс» и «НФХ». А четвертую пару составили «Метцинген» (Германия) и «Нант» (Франция).
Как определил жребий, в полуфинале встретятся лучший из датских клубов и победитель противостояния «Кубани» и «Биетигхейма». Соответственно, вторую пару ¼ финала составят представители двух других пар.
Из восьми команд, пробившихся в четвертьфинал, Кубком ЕГФ в 2010 году уже владел датский, а «Ростов» (в 2015 году) и «Метцинген» (в 2016-м) были финалистами этого еврокубка.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter