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13 февраля 2017, 16:02 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Центр гандбола будет создан в Витебске

13 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Центр гандбола с развитой инфраструктурой будет создан в Витебске в 2017 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Витебской областной федерации гандбола Акиф Гасымов.

В центре будут созданы комфортные условия для организации соревнований тренировочного процесса а также реабилитации и отдыха спортсменов и тренеров. Увеличить
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Специализированная организация разместится на базе спорткомплекса ОАО «Витебский завод радиодеталей «Монолит» и призвана стать центром развития олимпийского вида спорта в городе. «В Витебске есть женская команда по гандболу, параллельно мы формируем мужскую дружину и подбираем тренерский состав для организации занятий детских групп», — отметил Акиф Гасымов.

В центре будут созданы комфортные условия для организации соревнований, тренировочного процесса, а также реабилитации и отдыха спортсменов и тренеров. Сейчас ведется реконструкция комплекса, площадь которого превышает 1,2 тыс. кв.м, под зал гандбола. В здании появятся комфортные раздевалки, тренажерный зал, сауна. Помощь в оснащении центра всем необходимым оборудованием окажет ОО «Белорусская федерация гандбола». Кроме того, спортсмены будут обеспечены бесплатным питанием в столовой ОАО «ВЗРД «Монолит». «Для того, чтобы требовать результат, необходимо первоначально создать полноценные условия для тренировок,» — отметил Акиф Гасымов. Планируется, что обновленный спорткомплекс примет первых гостей уже весной текущего года.

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