Белорус Борис Пуховский помог запорожскому «Мотору» выйти в первый раунд плей-офф гандбольной ЛЧ

В предварительной группе D украинский «Мотор» из Запорожья обыграл в гостях датский «Хольстебро» со счетом 30:28 и занял второе место вслед за французским «Нантом». Один из лидеров запорожской команды белорус Борис Пуховский в заключительном матче 4 раза поразил ворота датчан, а всего в его активе 40 мячей на предварительном этапе. Теперь чемпионам Украины предстоит в марте дважды встретиться с французским «Монпелье» в борьбе за выход в следующую стадию плей-офф чемпионской Лиги. В субботу, 18 февраля, гандболисты «Мотора» наведаются в белорусскую столицу и во дворце спорта «Уручье» проведут товарищеский матч с минским СКА, за который ранее выступал Борис Пуховский. Еще одну пару предварительного этапа нокаут-раунда составили «Нант» и испанский «Логроньо».

Чемпион Беларуси БГК имени Мешкова после 10 туров занимает 5-е место в элитной группе В. В своем десятом поединке подопечные Сергея Бебешко обыграли дома венгерский «Пик» со счетом 25:23. Следующий поединок брестчане также проведут на паркете родного спорткомплекса «Виктория» — 18 февраля против аутсайдера группы хорватского «Загреба». Победа в этой встрече практически обеспечит БГК выход в нокаут-раунд. Турнирное положение после 10 игровых дней: «Вардар» (Македония) — 14, «Виве» (Польша) — 14, «Пик» (Венгрия) — 13, «Райн Левен» (Германия) — 13, БГК (Беларусь) — 11, «Кристианстад» (Швеция) — 6, «Целе» (Словения) — 5, «Загреб» (Хорватия) — 4.

В элитной группе А положение таково: «Барселона» (Испания) — 18, «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 16, «Фленсбург» (Германия) — 11, «Киль» (Германия) — 11, «Веспрем» (Венгрия) — 10, «Висла» (Польша) — 6, «Силькеборг» (Дания) — 4, «Шаффхаузен» (Швейцария) — 2. Гандболисты «Фленсбурга» и «Шаффхаузена» сыграли по 9 матчей, остальные провели на игру больше.

После завершения группового этапа в марте 2017 года победители двух элитных групп получат прямые пропуска в четвертьфинал. Команды, которые займут 2−6-е места, сыграют в 1/8 финала, там же выступят два лучших клуба из групп второго эшелона Лиги чемпионов.