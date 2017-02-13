Белорус Борис Пуховский помог запорожскому «Мотору» выйти в первый раунд плей-офф гандбольной ЛЧ
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше гандбольной Лиги чемпионов определились 4 участника первой стадии
плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В предварительной группе D украинский «Мотор» из Запорожья обыграл в гостях датский «Хольстебро» со счетом 30:28 и занял второе место вслед за французским «Нантом». Один из лидеров запорожской команды белорус Борис Пуховский в заключительном матче 4 раза поразил ворота датчан, а всего в его активе 40 мячей на предварительном этапе. Теперь чемпионам Украины предстоит в марте дважды встретиться с французским «Монпелье» в борьбе за выход в следующую стадию
Чемпион Беларуси БГК имени Мешкова после 10 туров занимает 5-е место в элитной группе В. В своем десятом поединке подопечные Сергея Бебешко обыграли дома венгерский «Пик» со счетом 25:23. Следующий поединок брестчане также проведут на паркете родного спорткомплекса «Виктория» — 18 февраля против аутсайдера группы хорватского «Загреба». Победа в этой встрече практически обеспечит БГК выход в
В элитной группе А положение таково: «Барселона» (Испания) — 18, «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 16, «Фленсбург» (Германия) — 11, «Киль» (Германия) — 11, «Веспрем» (Венгрия) — 10, «Висла» (Польша) — 6, «Силькеборг» (Дания) — 4, «Шаффхаузен» (Швейцария) — 2. Гандболисты «Фленсбурга» и «Шаффхаузена» сыграли по 9 матчей, остальные провели на игру больше.
После завершения группового этапа в марте 2017 года победители двух элитных групп получат прямые пропуска в четвертьфинал. Команды, которые займут 2−6-е места, сыграют в 1/8 финала, там же выступят два лучших клуба из групп второго эшелона Лиги чемпионов.
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