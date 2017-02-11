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11 февраля 2017, 22:30 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Гандболистки «Астраханочки» проиграли «Мецу» в Лиге чемпионов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Гандболистки российского клуба «Астраханочка» уступили французскому «Мецу» со счетом 18:37 в гостевом матче 7-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Российская команда занимает последнее шестое место в турнирной таблице не набрав очков в семи встречах. Увеличить
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Российская команда занимает последнее, шестое место в турнирной таблице 1-й группы, не набрав очков в семи встречах. «Мец» идет четвертым, имея в активе шесть баллов.

В следующем матче «Астраханочка» 25 февраля сыграет против немецкого «Тюрингера».
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