Гандболистки «Астраханочки» проиграли «Мецу» в Лиге чемпионов
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Гандболистки российского клуба «Астраханочка» уступили французскому «Мецу» со счетом 18:37 в гостевом матче 7-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Российская команда занимает последнее, шестое место в турнирной таблице 1-й группы, не набрав очков в семи встречах. «Мец» идет четвертым, имея в активе шесть баллов.
В следующем матче «Астраханочка» 25 февраля сыграет против немецкого «Тюрингера».
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