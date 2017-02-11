Двукратный олимпийский чемпион по гандболу Кудинов скончался на 48-м году жизни
АСТРАХАНЬ, 11 февраля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и России по гандболу Василий Кудинов скончался в Астрахани на 48-м году жизни. Об этом сообщила
пресс-служба гандбольного клуба «Заря Каспия».
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«Имя этого величайшего гандболиста известно во всем мире. Спортсмен, который мог на гандбольной арене в одиночку переломить ход игры и привести свою команду к победе, Василий Александрович в обычной жизни оставался очень компанейским, добрым, открытым человеком», — говорится в сообщении.
«В наших сердцах Василий Кудинов навсегда останется величайшим спортсменом, хорошим человеком, верным и отзывчивым другом, надежным коллегой и товарищем», — добавили в клубе.
С 2005 года Кудинов тренировал молодежную команду «Зари Каспия» — «Авиатор». Гражданская панихида состоится 14 февраля в астраханском Дворце спорта.
Кудинов родился 17 февраля 1969 года в поселке Ильинка Астраханской области. Выступал за астраханское «Динамо» (1987−1992), французский «Иври» (1993−1995), немецкие «Гамельн» (1996−2000) и «Магдебург» (2000−2001), японскую «Хонду» (2001−2004), астраханский «Лукойл- Динамо» (2004−2005). Кудинов становился олимпийским чемпионом в 1992 и 2000 годах, также был бронзовым призером Олимпийских игр 2004 года, двукратным чемпионом мира (1993, 1997), чемпионом Европы (1996).
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