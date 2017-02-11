Гандболистки тольяттинской «Лады» не сумели выйти из группы на Кубке EHF
Гандболистки тольяттинской «Лады» уступили норвежскому «Глассверкету» в заключительном матче группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF) и завершили борьбу на турнире.
Субботняя игра группы D, прошедшая в Норвегии, завершилась победой принимающей стороны со счетом 26:25.
«Лада» имеет в активе 6 очков, столько же у лидеров группы немецкого «Метцингена» и датского «Нюкебинга». Однако по дополнительным показателям россиянки стояли ниже и в матче с немотивированным «Глассверкетом» им нужна была победа для выхода в четвертьфинал турнира.
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