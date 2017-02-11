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11 февраля 2017, 20:27 | Игровые: Гандбол | Советский спорт

Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по гандболу Василий Кудинов

Сегодня в Астрахани на 48-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по гандболу Василий Кудинов.

Василий Кудинов — один из самых титулованных российских гандболистов. Он становился олимпийским чемпионом в 1992 и 2000 годах, также Кудинов — бронзовый призер Игр в Афинах и двукратный чемпион мира (1993, 1997).

В последнее время Василий Кудинов работал тренером в астраханском клубе «Заря Каспия» — он тренировал вторую команду клуба «Авиатор».

Причина смерти пока не сообщается. Известно, что неделю назад Кудинов почувствовал себя плохо и ушел на больничный.
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Новости Гандбола

Двукратный олимпийский чемпион по гандболу Кудинов скончался на 48-м году жизни

Двукратный олимпийский чемпион по гандболу Кудинов скончался на 48-м году жизни

АСТРАХАНЬ, 11 февраля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и России по гандболу Василий Кудинов скончался в Астрахани на 48-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба гандбольного клуба «Заря Каспия».
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