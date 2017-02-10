Приговор для героя. Гений гандбола осуждён через 56 месяцев

Две недели назад во Франции победой хозяев турнира завершился чемпионат мира по гандболу среди мужских команд. Французы в шестой раз в истории стали чемпионами мира, а их лидер Никола Карабатич был признан самым ценным игроком турнира. Но спустя несколько дней Карабитич вместе со своим младшим братом Лукой был признан виновным в мошенничестве.

Подработка для чемпионов

Эта история началась ещё в мае 2012 года, когда французская букмекерская компания Francaise dex Jeux обратилась в полицию с заявлением о странном количестве ставок на ничего не решавший в турнирном плане матч между уже обеспечившим себе победу в чемпионате страны «Монпелье» и заштатным середняком «Сессон-Ренн». Букмекеры обратили внимание, что ставки совершенно неожиданно делались на победу аутсайдера, который добился победы со счётом 31:28.



О заявлении со стороны букмекеров общественность узнала только через полгода, когда восемь гандболистов «Монпелье» были арестованы по подозрению в мошенничестве. Они поставили деньги на матч с «Сессон-Ренн» против собственной команды. Среди арестованных были несколько олимпийских чемпионов 2012 года, в том числе братья Никола и Лука Карабатичи. Некоторые из задержанных провели в участках по паре дней, после чего были отпущены.



Быстро выяснилось, что общая сумма ставок на странный матч превысила 100 тыс. евро, значительную часть этой суммы внесли подруги братьев Карабатич. Выплаты по этим ставкам превысили 200 тыс. евро, то есть чистый доход составил сотню тысяч (без учёта налогов).

Адвокаты спортсменов тут же заявили, что ничего противозаконного их подопечные не сделали, поскольку для перевода дела в разряд уголовных требовалось доказать, что матч был договорным.

Два месяца условно и штраф

Карабатичи и другие спортсмены, заподозренные в ставках, поначалу категорически отрицали свою вину, но потом стали сознаваться. Лука Карабатич, в частности, попросил прощения, сославшись на молодость и желание заработать лёгкие деньги. А вот его брат Никола, икона французского и мирового гандбола, двукратный олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира, своей вины так и не признал.

«Я никогда не делал ставки в букмекерских конторах. Признаю, что моя подруга сделала ставку, но она внимательно следила за нашим клубом в течение двух лет и прекрасно знала, что перед тем самым матчем пять игроков основного состава “Монпелье”, в том числе и мы с братом, были травмированы. Мы не были фаворитами, потому она и сделала свой выбор в пользу наших соперников. Меня очень угнетает ситуация, когда в прессе ведётся целенаправленная кампания, я чувствую себя очень плохо. Я отдал гандболу всю жизнь, а теперь оказался вовлечён в такой кошмар», — написал тогда Никола Карабатич на своей странице в сети «Фейсбук».



С тех пор свою точку зрения он не менял, несмотря на признания других участников скандала. По этому делу уже выносились приговоры, присуждались штрафы, но все решения тут же оспаривались и в силу не вступали. Осязаемым результатом стала приостановка контракта Карабатича-старшего с «Монпелье», его временная дисквалификация и в итоге уход из клуба. Сейчас он является одним из самых высокооплачиваемых гандболистов мира и выступает за «ПСЖ».

Окончательное решение (если не будет кассационной жалобы в Верховный суд) лишь через 56 месяцев после начала скандала вынес апелляционный суд Монпелье. Дата оглашения приговора была специально перенесена из-за чемпионата мира, чтобы позволить французской команде спокойно готовиться к домашнему турниру, а после победы побывать на приёме у президента Франции. Всего виновными признаны 15 человек.



Братья Карабатич были приговорены к двум месяцам тюрьмы условно (тогда как грозило до пяти реальных лет) и 10 тыс. евро штрафа каждый. Для них, конечно, это несущественная сумма, но осадок сразу после домашнего триумфа всё же остался.