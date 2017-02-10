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10 февраля 2017, 10:04 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

БГК и «Райн Левен» победили в матчах гандбольной Лиги чемпионов

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова и немецкий «Райн Левен» добились домашних побед в матчах 10-го тура Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем сотом поединке в <span class=error>еврокубковых</span> турнирах <span class=error>брестчане</span> с огромным трудом одолели гандболистов венгерского Пика со счетом 25:23 (14:14). Увеличить
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В своем сотом поединке в еврокубковых турнирах брестчане с огромным трудом одолели гандболистов венгерского «Пика» со счетом 25:23 (14:14). На протяжении всей встречи на площадке шла равная борьба и лишь на последней минуте игры подопечные Сергея Бебешко сумели вырвать победу. Самым результативным в составе БГК стал венгерский легионер Иман Джамали, забросивший 8 мячей. Благодаря этой виктории, чемпионы Беларуси закрепились на пятой позиции в группе В и имеют отличные шансы на выход в плей-офф.

Лидер группы польский «Виве» из Кельце уступил в Мангейме немецкому клубу «Райн Левен» — 25:28. Еще два поединка 10-го утра состоятся 11 февраля: «Вардар» (Скопье, Македония) — «Загреб» (Хорватия), «Целе» (Словения) — «Кристианстад» (Швеция).

Положение команд сейчас таково: «Виве» — 14 очков, «Пик» — 13, «Райн Левен» — 13, «Вардар» — 12, БГК — 11, «Целе» — 5, «Загреб» — 4, «Кристианстад» — 4.

После завершения группового этапа в плей-офф чемпионской Лиги выйдут по 6 лучших команд из двух элитных групп, а также два лучших клуба из второго эшелона.

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