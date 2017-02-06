Гандболисты минского СКА одержали две победы в Балтийской лиге, БГК уступил в SEHA-лиге
6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущие гандбольные клубы Беларуси по разному провели в минувший
уик-энд очередные встречи в международных турнирах, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Лучший белорусский клуб последних лет БГК имени Мешкова неудачно съездил в Словению, уступив в очередном матче
До финиша регулярного чемпионата чемпионам Беларуси осталось провести 3 поединка: 14 февраля в Бресте с хорватским «Нексе», 25 февраля в гостях у словенского клуба «Горенье» и 16 марта на выезде с «Загребом». После завершения первого этапа квартет лучших команд сыграет в решающем раунде — «Финале четырех».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter