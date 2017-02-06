Гандболисты минского СКА одержали две победы в Балтийской лиге, БГК уступил в SEHA-лиге

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Вице-чемпионы страны гандболисты минского СКА успешно сыграли в двух выездных поединках в розыгрыше Балтийской лиги. В первом матче в Клайпеде минчане в упорной борьбе одолели литовский «Драгунас» со счетом 31:28. Самым результативным в составе победителей стал Никита Вайлупов, забросивший 10 мячей. Встреча в Риге с латвийским клубом «Целтниекс» сложилась гораздо проще — армейцы просто не оставили хозяевам шансов на успех — 46:23. В этой игре лучшим снайпером у минчан стал Алексей Шинкель, 9 раз поражавший ворота соперников. На гол меньше у ветерана команды Ивана Бровко, по 7 раз отличились Александр Поцыкайлик и Вадим Гладченко. После этих викторий подопечные Игоря Папруги набрали 12 очков и поднялись на вторую позицию в предварительной группе А. Впереди только запорожский ЗТР, у которого 17 баллов после девяти проведенных встреч. Лидеры встретятся 4 марта в минском дворце спорта «Уручье».

Лучший белорусский клуб последних лет БГК имени Мешкова неудачно съездил в Словению, уступив в очередном матче SEHA-лиги местному «Целе» со счетом 27:29. В составе брестчан лучшим бомбардиром оказался Денис Рутенко, в активе которого 6 мячей. После 15 матчей у БГК 26 очков и 5-е место в турнирной таблице. Лидирует македонский «Вардар» из Скопье, у которого 44 балла после 17 игр, вторым идет венгерский «Веспрем» — 41 очко, на третьем месте «Целе» — 30, замыкает квартет сильнейших хорватский «Загреб», набравший 28 очков в 13 встречах.

До финиша регулярного чемпионата чемпионам Беларуси осталось провести 3 поединка: 14 февраля в Бресте с хорватским «Нексе», 25 февраля в гостях у словенского клуба «Горенье» и 16 марта на выезде с «Загребом». После завершения первого этапа квартет лучших команд сыграет в решающем раунде — «Финале четырех».