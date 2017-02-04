Гандболистки «Кубани» переиграли венгерскую «Альбу Фехервар» в матче Кубка EHF
МОСКВА, 4 фев —
Р-Спорт. Гандболистки «Кубани» на выезде переиграли венгерский клуб «Альба Фехервар» в матче группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF).
Встреча группы В, прошедшая в субботу в Венгрии, завершилась со счетом 31:24 в пользу российской команды.
«Кубань» одержала четвертую победу в пяти матчах группы и возглавила турнирную таблицу квартета с 8 очками.
В следующем матче турнира краснодарская команда сыграет 12 февраля дома с французским «Брестом».
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