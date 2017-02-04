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4 февраля 2017, 21:30 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки «Кубани» переиграли венгерскую «Альбу Фехервар» в матче Кубка EHF

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт. Гандболистки «Кубани» на выезде переиграли венгерский клуб «Альба Фехервар» в матче группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF).

Встреча группы В, прошедшая в субботу в Венгрии, завершилась со счетом 31:24 в пользу российской команды.

«Кубань» одержала четвертую победу в пяти матчах группы и возглавила турнирную таблицу квартета с 8 очками.

В следующем матче турнира краснодарская команда сыграет 12 февраля дома с французским «Брестом».
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