Гандболистки «Кубани» переиграли венгерскую «Альбу Фехервар» в матче Кубка EHF

Встреча группы В, прошедшая в субботу в Венгрии, завершилась со счетом 31:24 в пользу российской команды.

«Кубань» одержала четвертую победу в пяти матчах группы и возглавила турнирную таблицу квартета с 8 очками.

В следующем матче турнира краснодарская команда сыграет 12 февраля дома с французским «Брестом».