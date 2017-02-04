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4 февраля 2017, 20:52 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Женщины. Чемпионат Беларуси. «Гомель» взял верх над БНТУ-БелАЗом и другие результаты

В рамках женского чемпионата Беларуси «Гомель» взял верх над БНТУ-БелАЗом — 26:25, «Березина» уступила «Городничанке» — 23:26, а «Витебчанка» сыграла вничью с «Берестьем» — 30:30.

Витебчанка — Берестье — 30:30 (14:10)
Витебчанка: Бардиян — 9, Михалькович — 8, Рымашевская — 5, Синявская — 4, Агалакова — 2, Шантур, Балануца — по 1.
Берестье: Мисиюк, Пучко — по 6, Алексеюк, Карецкая — по 5, Суровец — 4, Петручик — 2, Минушова, Юринок — по 1.

Березина — Городничанка — 23:26 (12:11)
Березина: Синякова — 10, Стефанская — 4, Ветрова, Григоревич, Кулик — по 2, Ермоленко, Ридевская, Руденко — по 1.
Городничанка: Резниченко — 7, Евтушевская — 6, Рябченко — 3, Гесть, Кашкевич, Кравченко, Мокат — по 2, Межуева, Тризно — по 1.

БНТУ-БелАЗ — Гомель — 25:26 (14:17)
БНТУ-БелАЗ: Артюхович — 5, Силицкая, Озолина, Мазго — по 4, Кудрявцева — 3, Сухомирова, Голубева — по 2, Виноградова — 1.
Гомель: Артамонова — 7, Редька — 6, Шамановская — 5, Мурн, Голубева — по 3, Мисоченко, Маркович — по 1.

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