«Чеховские Медведи» обыграли «Каустик» в матче чемпионата России по гандболу

Встреча, прошедшая в субботу в Волгограде, завершилась со счетом 31:30 в пользу подмосковной команды.

В других матчах игрового дня ставропольское «Динамо-Виктор» победило снежинский «Сунгуль» со счетом 39:26, а «Университет-Нева» в Санкт-Петербурге обыграл уфимский УГНТУ-ВНЗМ — 34:19.