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4 февраля 2017, 19:00 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

«Чеховские Медведи» обыграли «Каустик» в матче чемпионата России по гандболу

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт. «Чеховские Медведи» обыграли на выезде «Каустик» в матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд.

Встреча, прошедшая в субботу в Волгограде, завершилась со счетом 31:30 в пользу подмосковной команды.

В других матчах игрового дня ставропольское «Динамо-Виктор» победило снежинский «Сунгуль» со счетом 39:26, а «Университет-Нева» в Санкт-Петербурге обыграл уфимский УГНТУ-ВНЗМ — 34:19.
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