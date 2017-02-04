«Чеховские Медведи» обыграли «Каустик» в матче чемпионата России по гандболу
МОСКВА, 4 фев —
Р-Спорт. «Чеховские Медведи» обыграли на выезде «Каустик» в матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд.
Встреча, прошедшая в субботу в Волгограде, завершилась со счетом 31:30 в пользу подмосковной команды.
В других матчах игрового дня ставропольское «Динамо-Виктор» победило снежинский «Сунгуль» со счетом 39:26, а «Университет-Нева» в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter