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4 февраля 2017, 18:10 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки «Астраханочки» проиграли «Будучности» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт. Гандболистки «Астраханочки» проиграли на своей площадке черногорской «Будучности» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Астрахани в субботу, завершилась победой гостей со счетом 34:21.

Это поражение стало для «Астраханочки» шестым в шести матчах, российская команда замыкает турнирную таблицу группы 1.

В следующем матче «Астраханочка» сыграет на выезде с французским «Мецем» 11 февраля.
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