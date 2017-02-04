Гандболистки «Астраханочки» проиграли «Будучности» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 4 фев —
Р-Спорт. Гандболистки «Астраханочки» проиграли на своей площадке черногорской «Будучности» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Астрахани в субботу, завершилась победой гостей со счетом 34:21.
Это поражение стало для «Астраханочки» шестым в шести матчах, российская команда замыкает турнирную таблицу группы 1.
В следующем матче «Астраханочка» сыграет на выезде с французским «Мецем» 11 февраля.
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