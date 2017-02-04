Гандболистки «Астраханочки» проиграли «Будучности» в матче Лиги чемпионов

Встреча, прошедшая в Астрахани в субботу, завершилась победой гостей со счетом 34:21.

Это поражение стало для «Астраханочки» шестым в шести матчах, российская команда замыкает турнирную таблицу группы 1.

В следующем матче «Астраханочка» сыграет на выезде с французским «Мецем» 11 февраля.