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4 февраля 2017, 17:50 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Гандболистки «Лады» победили «Нюкопинг» в матче Кубка ЕГФ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Гандболистки российского клуба «Лада» одержали победу над датским «Нюкопингом» со счетом 35:32 в матче группы D Кубка ЕГФ.

Российская команда занимает третье место в группе, набрав шесть очков после пяти встреч. «Нюкопинг» идет вторым, опережая россиянок по дополнительным показателям.

В следующем матче «Лада» 11 февраля сыграет против норвежского «Глассверкета».
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