Гандболистки «Лады» победили «Нюкопинг» в матче Кубка ЕГФ
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Гандболистки российского клуба «Лада» одержали победу над датским «Нюкопингом» со счетом 35:32 в матче группы D Кубка ЕГФ.
Российская команда занимает третье место в группе, набрав шесть очков после пяти встреч. «Нюкопинг» идет вторым, опережая россиянок по дополнительным показателям.
В следующем матче «Лада» 11 февраля сыграет против норвежского «Глассверкета».
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