Торгованов остался главным тренером мужской сборной России по гандболу

В то же время исполком принял решение оставить Дмитрия Торгованова, который возглавляет сборную с февраля 2015 года, на посту главного тренера команды.



«Я думаю, что нет возражений. Дмитрий Торгованов остаётся главным тренером мужской сборной России, он продолжает работу. После чемпионата мира Лев Воронин сосредоточился на работе генеральным директором Федерации гандбола России. Я прошу до 1 марта предложить кандидатуры на должность второго тренера. Нам нужно сконцентрироваться на ближайших матчах отборочного цикла чемпионата Европы против Швеции, Словакии и Черногории. У нас не такая уж безоблачная ситуация в группе. Нужен план подготовки к этим матчам», — приводит пресс-служба ФГР слова главы организации Сергея Шишкарёва.