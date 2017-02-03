Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/28656472/
3 февраля 2017, 18:11 | Игровые: Гандбол | Чемпионат.com

Торгованов остался главным тренером мужской сборной России по гандболу

Исполком Федерации гандбола России признал выступление мужской национальной сборной на чемпионате мира во Франции (12-е место) неудовлетворительным.

В то же время исполком принял решение оставить Дмитрия Торгованова, который возглавляет сборную с февраля 2015 года, на посту главного тренера команды.

«Я думаю, что нет возражений. Дмитрий Торгованов остаётся главным тренером мужской сборной России, он продолжает работу. После чемпионата мира Лев Воронин сосредоточился на работе генеральным директором Федерации гандбола России. Я прошу до 1 марта предложить кандидатуры на должность второго тренера. Нам нужно сконцентрироваться на ближайших матчах отборочного цикла чемпионата Европы против Швеции, Словакии и Черногории. У нас не такая уж безоблачная ситуация в группе. Нужен план подготовки к этим матчам», — приводит пресс-служба ФГР слова главы организации Сергея Шишкарёва.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России