Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/28655866/
3 февраля 2017, 17:31 | Игровые: Гандбол | Спорт-Экспресс

Выступление женской сборной России на чемпионате Европы признано неудовлетворительным

Исполком Федерации гандбола России (ФГР) признал неудовлетворительным выступление женской сборной России на чемпионате Европы-2016.

Российская команда на турнире, прошедшем в Швеции, заняла седьмое место, не сумев напрямую отобраться на чемпионат мира. В стыковых матчах за право сыграть на мировом первенстве россиянки встретятся с Польшей.

Кроме того, выступление мужской сборной России на чемпионате мира также было признано неудовлетворительным. Россияне дошли до 1/8 финала турнира, прошедшего в январе.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости
02 февраля

Скандал года. Фанаты выгнали украинского игрока из клуба

Супертрансфер "Зенита". Без преувеличения

Это не обрадует болельщиков "Спартака"