Выступление женской сборной России на чемпионате Европы признано неудовлетворительным

Российская команда на турнире, прошедшем в Швеции, заняла седьмое место, не сумев напрямую отобраться на чемпионат мира. В стыковых матчах за право сыграть на мировом первенстве россиянки встретятся с Польшей.

Кроме того, выступление мужской сборной России на чемпионате мира также было признано неудовлетворительным. Россияне дошли до 1/8 финала турнира, прошедшего в январе.