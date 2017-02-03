Исполком ФГР признал неудовлетворительным выступление гандболистов РФ на ЧМ

Главный тренер мужской сборной России Дмитрий Торгованов в пятницу на заседании исполкома ФГР в здании Олимпийского комитета России (ОКР) представил отчет о выступлении национальной команды на чемпионате мира-2017 во Франции. Российские гандболисты, перед которыми стояла задача выйти в полуфинал, остановились на стадии 1/8 финала, уступив команде Словении (26:32).

Ранее на исполкоме было принято решение, что Торгованов продолжит работу с национальной командой.