Исполком ФГР признал неудовлетворительным выступление гандболистов РФ на ЧМ
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) признал выступление мужской сборной России на чемпионате мира 2017 года неудовлетворительным.
Главный тренер мужской сборной России Дмитрий Торгованов в пятницу на заседании исполкома ФГР в здании Олимпийского комитета России (ОКР) представил отчет о выступлении национальной команды на чемпионате мира-2017 во Франции. Российские гандболисты, перед которыми стояла задача выйти в полуфинал, остановились на стадии 1/8 финала, уступив команде Словении (26:32).
Ранее на исполкоме было принято решение, что Торгованов продолжит работу с национальной командой.
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