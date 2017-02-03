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3 февраля 2017, 16:48 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Исполком ФГР признал неудовлетворительным выступление гандболистов РФ на ЧМ

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) признал выступление мужской сборной России на чемпионате мира 2017 года неудовлетворительным.

Главный тренер мужской сборной России Дмитрий Торгованов в пятницу на заседании исполкома ФГР в здании Олимпийского комитета России (ОКР) представил отчет о выступлении национальной команды на чемпионате мира-2017 во Франции. Российские гандболисты, перед которыми стояла задача выйти в полуфинал, остановились на стадии 1/8 финала, уступив команде Словении (26:32).

Ранее на исполкоме было принято решение, что Торгованов продолжит работу с национальной командой.
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ФГР попросит международную федерацию дать оценку судейству в игре ЧМ Россия — Словения

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация гандбола России подготовит и отправит письмо с видеозаписью части матча 1/8 финала мужского чемпионата мира между командами России и Словении в Международную федерацию гандбола (ИХФ) с просьбой дать оценку судейским решениям. Об этом на заседании исполкома федерации заявил президент ФГР Сергей Шишкарев.
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