Российская сборная уступила словенцам в 1/8 финала ЧМ, прошедшего в январе во Франции, со счетом 26:32. Впервые матч мужских команд на мировом первенстве обслуживали арбитры-женщины. После игры президент ФРР Сергей Шишкарев назвал судейство неквалифицированным.

«Нужно отправить письмо с видеозаписью части матча, а именно с 37 по 47 минуту в международную федерацию, чтобы они дали оценку спорным судейским эпизодам. Необходимо поработать над формулировкой текста», — сказал Шишкарев.

Заседание исполкома федерации проходит в пятницу в здании Олимпийского комитета России. Выступление мужской национальной команды признано неудовлетворительным.