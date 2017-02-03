ФГР попросит международную федерацию дать оценку судейству в игре ЧМ Россия — Словения
МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация гандбола России подготовит и отправит письмо с видеозаписью части матча 1/8 финала мужского чемпионата мира между командами России и Словении в Международную федерацию гандбола (ИХФ) с просьбой дать оценку судейским решениям. Об этом на заседании исполкома федерации заявил президент ФГР Сергей Шишкарев.
Российская сборная уступила словенцам в 1/8 финала ЧМ, прошедшего в январе во Франции, со счетом 26:32. Впервые матч мужских команд на мировом первенстве обслуживали
«Нужно отправить письмо с видеозаписью части матча, а именно с 37 по 47 минуту в международную федерацию, чтобы они дали оценку спорным судейским эпизодам. Необходимо поработать над формулировкой текста», — сказал Шишкарев.
Заседание исполкома федерации проходит в пятницу в здании Олимпийского комитета России. Выступление мужской национальной команды признано неудовлетворительным.
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