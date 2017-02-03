Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/28655201/
3 февраля 2017, 16:46 | Игровые: Гандбол | ТАСС

ФГР попросит международную федерацию дать оценку судейству в игре ЧМ Россия — Словения

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация гандбола России подготовит и отправит письмо с видеозаписью части матча 1/8 финала мужского чемпионата мира между командами России и Словении в Международную федерацию гандбола (ИХФ) с просьбой дать оценку судейским решениям. Об этом на заседании исполкома федерации заявил президент ФГР Сергей Шишкарев.

Российская сборная уступила словенцам в 1/8 финала ЧМ, прошедшего в январе во Франции, со счетом 26:32. Впервые матч мужских команд на мировом первенстве обслуживали арбитры-женщины. После игры президент ФРР Сергей Шишкарев назвал судейство неквалифицированным.

«Нужно отправить письмо с видеозаписью части матча, а именно с 37 по 47 минуту в международную федерацию, чтобы они дали оценку спорным судейским эпизодам. Необходимо поработать над формулировкой текста», — сказал Шишкарев.

Заседание исполкома федерации проходит в пятницу в здании Олимпийского комитета России. Выступление мужской национальной команды признано неудовлетворительным.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости
3 февраля

CAS принял апелляции лыжников Легкова и Белова на отстранение от соревнований

Торгованов продолжит работу на посту главного тренера мужской сборной России по гандболу

Тренеры сборных-участниц Кубка конфедераций представили турнир на русском языке