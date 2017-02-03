Исполком ФГР: Торгованов продолжит работу с мужской сборной России по гандболу

Торгованов в пятницу на заседании исполкома ФГР, которое проходит в здании Олимпийского комитета России (ОКР), представил отчет о выступлении национальной команды на чемпионате мира-2017 во Франции. Российские гандболисты, перед которыми стояла задача выйти в полуфинал, остановились на стадии 1/8 финала, уступив команде Словении (26:32).

«Ни у кого возражений нет — Торгованов продолжает работу в сборной. До 1 марта предлагаем ему вместе с тренерским советом предложить кандидатуру второго (старшего) тренера сборной», — сказал глава ФГР Сергей Шишкарев в ходе исполкома.

Торгованов возглавляет сборную России с февраля 2015 года.