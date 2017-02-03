Исполком ФГР: Торгованов продолжит работу с мужской сборной России по гандболу
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт, Елена Дьячкова, Ильдар Сатдинов. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) в пятницу принял решение о том, что главный тренер мужской сборной России Дмитрий Торгованов продолжит работу на своем посту.
Торгованов в пятницу на заседании исполкома ФГР, которое проходит в здании Олимпийского комитета России (ОКР), представил отчет о выступлении национальной команды на чемпионате мира-2017 во Франции. Российские гандболисты, перед которыми стояла задача выйти в полуфинал, остановились на стадии 1/8 финала, уступив команде Словении (26:32).
«Ни у кого возражений нет — Торгованов продолжает работу в сборной. До 1 марта предлагаем ему вместе с тренерским советом предложить кандидатуру второго (старшего) тренера сборной», — сказал глава ФГР Сергей Шишкарев в ходе исполкома.
Торгованов возглавляет сборную России с февраля 2015 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter