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3 февраля 2017, 16:31 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Исполком ФГР: Торгованов продолжит работу с мужской сборной России по гандболу

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт, Елена Дьячкова, Ильдар Сатдинов. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) в пятницу принял решение о том, что главный тренер мужской сборной России Дмитрий Торгованов продолжит работу на своем посту.

Торгованов в пятницу на заседании исполкома ФГР, которое проходит в здании Олимпийского комитета России (ОКР), представил отчет о выступлении национальной команды на чемпионате мира-2017 во Франции. Российские гандболисты, перед которыми стояла задача выйти в полуфинал, остановились на стадии 1/8 финала, уступив команде Словении (26:32).

«Ни у кого возражений нет — Торгованов продолжает работу в сборной. До 1 марта предлагаем ему вместе с тренерским советом предложить кандидатуру второго (старшего) тренера сборной», — сказал глава ФГР Сергей Шишкарев в ходе исполкома.

Торгованов возглавляет сборную России с февраля 2015 года.
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