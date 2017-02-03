Ревенко: Гандболистка Седойкина закончит реабилитацию от травмы в конце февраля
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Вратарь сборной России по гандболу Анна Седойкина, получившая травму на летних Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, завершает реабилитацию и в ближайшее время может снова играть за национальную команду, заявил генеральный директор клуба «Ростов-Дон» Антон Ревенко.
Седойкина получила разрыв крестообразной связки во время матча группового этапа Олимпиады со шведками. После Игр она была прооперирована в Швейцарии.
«Седойкина практически заканчивает реабилитацию и в конце месяца будет в распоряжении сборной России», — сказал Ревенко, выступая на исполкоме Федерации гандбола России, заседание которого проходит в пятницу.
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