Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/28654516/
3 февраля 2017, 16:02 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Ревенко: Гандболистка Седойкина закончит реабилитацию от травмы в конце февраля

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Вратарь сборной России по гандболу Анна Седойкина, получившая травму на летних Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, завершает реабилитацию и в ближайшее время может снова играть за национальную команду, заявил генеральный директор клуба «Ростов-Дон» Антон Ревенко.

Седойкина получила разрыв крестообразной связки во время матча группового этапа Олимпиады со шведками. После Игр она была прооперирована в Швейцарии.

«Седойкина практически заканчивает реабилитацию и в конце месяца будет в распоряжении сборной России», — сказал Ревенко, выступая на исполкоме Федерации гандбола России, заседание которого проходит в пятницу.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Чемпионка ОИ-2016 по гандболу Ильина по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Гандболистка клуба «Ростов-Дон» и сборной России олимпийская чемпионка Екатерина Ильина по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем, заявил генеральный директор ростовского клуба Антон Ревенко на исполкоме Федерации гандбола России (ФГР).
Еще 7 новостей  Все новости
3 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя