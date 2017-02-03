Ревенко: Гандболистка Седойкина закончит реабилитацию от травмы в конце февраля

Седойкина получила разрыв крестообразной связки во время матча группового этапа Олимпиады со шведками. После Игр она была прооперирована в Швейцарии.

«Седойкина практически заканчивает реабилитацию и в конце месяца будет в распоряжении сборной России», — сказал Ревенко, выступая на исполкоме Федерации гандбола России, заседание которого проходит в пятницу.