Чемпионка ОИ-2016 по гандболу Ильина по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем

Исполком ФГР проходит в пятницу в здании Олимпийского комитета России. Ильина в составе сборной России завоевала золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро. На чемпионате Европы-2016 в Швеции она не сыграла из-за травмы.

«У Ильиной серьезная проблема со спиной, связанная с олимпийским циклом. Она была на лечении в Германии. Вернулась в расположение команды, боль в ноге, связанная со спиной, до сих пор присутствует. Сейчас предложим ей программу (реабилитации) с докторами. После реализации программы в течение 10−12 дней будет ясно, что делать дальше», — сказал Ревенко на исполкоме ФГР.