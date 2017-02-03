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3 февраля 2017, 16:00 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Чемпионка ОИ-2016 по гандболу Ильина по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Гандболистка клуба «Ростов-Дон» и сборной России олимпийская чемпионка Екатерина Ильина по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем, заявил генеральный директор ростовского клуба Антон Ревенко на исполкоме Федерации гандбола России (ФГР).

Исполком ФГР проходит в пятницу в здании Олимпийского комитета России. Ильина в составе сборной России завоевала золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро. На чемпионате Европы-2016 в Швеции она не сыграла из-за травмы.

«У Ильиной серьезная проблема со спиной, связанная с олимпийским циклом. Она была на лечении в Германии. Вернулась в расположение команды, боль в ноге, связанная со спиной, до сих пор присутствует. Сейчас предложим ей программу (реабилитации) с докторами. После реализации программы в течение 10−12 дней будет ясно, что делать дальше», — сказал Ревенко на исполкоме ФГР.
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Новости Гандбола

Ревенко: Гандболистка Седойкина закончит реабилитацию от травмы в конце февраля

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Вратарь сборной России по гандболу Анна Седойкина, получившая травму на летних Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, завершает реабилитацию и в ближайшее время может снова играть за национальную команду, заявил генеральный директор клуба «Ростов-Дон» Антон Ревенко.
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