Чемпионка ОИ-2016 по гандболу Ильина по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Гандболистка клуба «Ростов-Дон» и сборной России олимпийская чемпионка Екатерина Ильина по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем, заявил генеральный директор ростовского клуба Антон Ревенко на исполкоме Федерации гандбола России (ФГР).
Исполком ФГР проходит в пятницу в здании Олимпийского комитета России. Ильина в составе сборной России завоевала золото Олимпиады в
«У Ильиной серьезная проблема со спиной, связанная с олимпийским циклом. Она была на лечении в Германии. Вернулась в расположение команды, боль в ноге, связанная со спиной, до сих пор присутствует. Сейчас предложим ей программу (реабилитации) с докторами. После реализации программы в течение 10−12 дней будет ясно, что делать дальше», — сказал Ревенко на исполкоме ФГР.
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