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3 февраля 2017, 15:57 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Торгованов: Российские гандболисты пока очень во многом отстают от мировых лидеров

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Мужская сборная России по гандболу очень во многом отстает от мировых лидеров, особенно в количестве имеющихся в распоряжении тренерского штаба игроков, а также технико-тактическом исполнении, заявил главный тренер национальной команды Дмитрий Торгованов.

Торгованов в пятницу на заседании исполкома Федерации гандбола России (ФГР), которое проходит в здании Олимпийского комитета России (ОКР), представил отчет о выступлении выступлении национальной команды на чемпионате мира-2017 во Франции. Российские гандболисты, перед которыми стояла задача выйти в полуфинал, остановились на стадии 1/8 финала, уступив команде Словении (26:32).

«Мы очень во многом отстаем, особенно в количестве игроков и технико-тактическом исполнении. Проблем очень много», — сказал Торгованов во время выступления.

По мнению специалиста, сыграл свою роль и высокий средний возраст игроков команды. «У нас все же возрастная сборная. Игроков, конечно, приходится менять, и 35-летнему тяжело играть против 25-летнего. Если мы возьмем другие сборные, там есть игроки 1995 года рождения. У нас же молодым игрокам пока не хватает мастерства и опыта международных матчей. Что бы мы поменяли? Если бы понимали, что с Пашей Атьманом такое случится, не стали бы ставить его на игру с французами», — заявил Торгованов.
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