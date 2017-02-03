Торгованов: Российские гандболисты пока очень во многом отстают от мировых лидеров

Торгованов в пятницу на заседании исполкома Федерации гандбола России (ФГР), которое проходит в здании Олимпийского комитета России (ОКР), представил отчет о выступлении выступлении национальной команды на чемпионате мира-2017 во Франции. Российские гандболисты, перед которыми стояла задача выйти в полуфинал, остановились на стадии 1/8 финала, уступив команде Словении (26:32).

«Мы очень во многом отстаем, особенно в количестве игроков и технико-тактическом исполнении. Проблем очень много», — сказал Торгованов во время выступления.

По мнению специалиста, сыграл свою роль и высокий средний возраст игроков команды. «У нас все же возрастная сборная. Игроков, конечно, приходится менять, и 35-летнему тяжело играть против 25-летнего. Если мы возьмем другие сборные, там есть игроки 1995 года рождения. У нас же молодым игрокам пока не хватает мастерства и опыта международных матчей. Что бы мы поменяли? Если бы понимали, что с Пашей Атьманом такое случится, не стали бы ставить его на игру с французами», — заявил Торгованов.