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3 февраля 2017, 15:49 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Исполком ФГР признал выступление российских гандболисток на ЧЕ неудовлетворительным

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) признал выступление женской сборной России на чемпионате Европы 2016 года неудовлетворительным.

Исполком ФГР проходит в пятницу в здании Олимпийского комитета России (ОКР). Главный тренер сборной России Евгений Трефилов на исполкоме представил отчет о выступлении национальной команды, которая заняла не чемпионате Европы седьмое место, несмотря на задачу завоевать медали. Ранее президент ФГР Сергей Шишкарев заявил агентству «Р-Спорт», что Трефилов продолжит работу на своем посту как минимум до Олимпиады 2020 года, и федерация полностью доверяет ему.

Трефилов возглавляет сборную России с сентября 2013 года. Под руководством 61-летнего специалиста российские гандболистки впервые завоевали золотые олимпийские медали на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.
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