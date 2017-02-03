Исполком ФГР признал выступление российских гандболисток на ЧЕ неудовлетворительным

Исполком ФГР проходит в пятницу в здании Олимпийского комитета России (ОКР). Главный тренер сборной России Евгений Трефилов на исполкоме представил отчет о выступлении национальной команды, которая заняла не чемпионате Европы седьмое место, несмотря на задачу завоевать медали. Ранее президент ФГР Сергей Шишкарев заявил агентству «Р-Спорт», что Трефилов продолжит работу на своем посту как минимум до Олимпиады 2020 года, и федерация полностью доверяет ему.

Трефилов возглавляет сборную России с сентября 2013 года. Под руководством 61-летнего специалиста российские гандболистки впервые завоевали золотые олимпийские медали на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.