Трефилов: Многие гандболистки сборной России расслабились после победы на ОИ

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Заседание исполкома федерации проходит в пятницу в здании Олимпийского комитета России.

«Олимпийская сборная сейчас выглядит не самым лучшим образом. Многие сбросили обороты, тренируются спустя рукава, и даже в своих командах они не самые лучшие», — отметил Трефилов.

На чемпионате Европы сборная России заняла седьмое место, которое дало возможность сыграть в стыковых матчах с командой Польши за право принять участие в чемпионате мира 2017 года. «Нам попался не самый приятный соперник — Польша. Подготовка тоже не самая лучшая, нам негде проводить тренировочный сбор. Страшно, что с колес берем новых игроков, а ведь мы помним, что молодежь не смогла показать себя на чемпионате Европы, так как у нее очень маленький запас турнирной прочности. Получается, что к игре с Польшей мы подойдем без подготовки», — сказал Трефилов.

Первый стыковой матч пройдет в России между 9 и 11 июня, второй будет сыгран в Польше в между 13 и 15 июня.