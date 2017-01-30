Гандболистки клуба «АГУ-Адыиф» победили «Университет» в матче чемпионата России
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт. «АГУ-Адыиф» из Майкопа победил ижевский «Университет» в матче чемпионата России по гандболу среди женщин.
Встреча, прошедшая в понедельник в Майкопе, завершилась со счетом 30:24 в пользу «АГУ-Адыиф».
В следующем матче турнира «АГУ-Адыиф» 11 февраля сыграет в гостях с клубом «Ставрополье-СКФУ», «Университет» 1 февраля примет подмосковную «Звезду».
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