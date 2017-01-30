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30 января 2017, 21:41 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки клуба «АГУ-Адыиф» победили «Университет» в матче чемпионата России

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт. «АГУ-Адыиф» из Майкопа победил ижевский «Университет» в матче чемпионата России по гандболу среди женщин.

Встреча, прошедшая в понедельник в Майкопе, завершилась со счетом 30:24 в пользу «АГУ-Адыиф».

В следующем матче турнира «АГУ-Адыиф» 11 февраля сыграет в гостях с клубом «Ставрополье-СКФУ», «Университет» 1 февраля примет подмосковную «Звезду».
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