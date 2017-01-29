Гандболистки «Астраханочки» проиграли «Тюрингеру» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский гандбольный клуб «Астраханочка» проиграл немецкому «Тюрингеру» со счетом 22:34 в гостевом матче пятого тура группового этапа женской Лиги чемпионов.
В турнирной таблице 2-й группы «Астраханочка» занимает последнее, шестое место, не одержав в пяти матчах ни одной победы, «Тюрингер» идет пятым. В
В следующем матче «Астраханочка» на своей площадке примет черногорский клуб «Будучность», «Тюрингер» в гостях сыграет с венгерским «Ференцварошем». Обе встречи пройдут 4 февраля.
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