Гандболистки «Астраханочки» проиграли «Тюрингеру» в матче Лиги чемпионов

В турнирной таблице 2-й группы «Астраханочка» занимает последнее, шестое место, не одержав в пяти матчах ни одной победы, «Тюрингер» идет пятым. В плей-офф турнира выходят по четыре команды из каждой группы.

В следующем матче «Астраханочка» на своей площадке примет черногорский клуб «Будучность», «Тюрингер» в гостях сыграет с венгерским «Ференцварошем». Обе встречи пройдут 4 февраля.