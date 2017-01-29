Шишкарёв: Чтобы гандбол поднялся, нужен миллиард рублей в год

Эти команды играли в одной группе со сборной России, и оба матча с ними наша сборная проиграла, заняв в итоге 12-е место. О том, как играла наша команда, что было сделано, а что нет, как выходить из сложившейся ситуации, «Чемпионату» рассказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв.



«Тельняшку на груди можно было и посильнее порвать»

— Сергей Николаевич, федерация уже поставила «неуд» нашей сборной за чемпионат мира. Это официальная оценка или эмоциональная?

— Пока формальная. Чемпионат для сборной закончился рано, и федерация обязана была по горячим следам дать свой комментарий. Мы ставили перед командой задачу выйти в полуфинал. Эта задача не была выполнена, причём сборная выбыла из турнира после матча с соперником, который был по силам. Тем более что в других матчах этой стадии команда Венгрии выбила из турнира олимпийских чемпионов Рио-де-Жанейро сборную Дании, а команда Катара победила чемпионов Европы сборную Германии. Ни Венгрия, ни Катар ни в чём нашу команду не превосходят, на мой взгляд, а вот соперники у них были очень мощные.



— Реальную ли задачу ставила перед командой федерация?

— Нельзя же отправлять сборную на чемпионат мира со словами: «Ребята, вы там сыграйте как получится, а мы за вас поболеем». Любая сборная на подобном турнире должна решать вполне конкретную задачу. Мы ставили высокие цели, но если таких не ставить, к чему тогда стремиться? Хочу сказать, что турнир показал реальный уровень игры сборной России, и никакой трагедии в итоговом результате нет.



— Самоотдачей всех игроков довольны? У тренеров к ним претензий нет.

— Честно? Не всеми. Обойдусь без фамилий, но кому-то не мешало бы тельняшку посильнее на груди порвать. Никогда нельзя бросать играть, в любой ситуации. Это укрепляет боевой дух и веру в собственные силы (имею в виду матч с Францией). Не исключаю, что, поступив тогда некрасиво и неправильно, когда можно было упереться и постараться хотя бы избежать разгрома, мы поплатились и в игре со Словенией. Будем работать над этим, чтобы подобного никогда не повторилось.



«Я доверился заместителям и ошибся»

— Наша сборная предстала на турнире одной из самых медленных команд. Это пробелы в физической подготовке или в тактической?

— К работе с командой перед чемпионатом мира был привлечён специалист по физподготовке. Насколько я знаю, его работой остались довольны и тренеры, и сами игроки. Но со стороны не очень были заметны результаты этой работы. Что касается медленной игры — это так. Наверное, не хватило времени, чтобы сыграться, отработать всё до мелочей. Перед Олимпийскими играми наша женская сборная готовилась больше месяца, проводила сборы. Здесь же было полторы недели с перерывом на Новый год. Да и сравнивать нечего, в женской команде все девочки из чемпионата России, все на глазах. В мужской сборной всё иначе — большинство ребят из разных зарубежных клубов. Это непростая задача — привести к общему знаменателю не самых великих мастеров, если откровенно. Большим мастерам нужно сыгрываться, и то не всегда получается.

— Может быть, стоило всё время уделить тренировкам, не размениваясь на слабые турниры и спарринги?

— Сборной нужна игровая практика, готовиться только в зале невозможно. Другой разговор, что не удалось договориться с сильными соперниками. Отчасти это и моя вина, поскольку я доверился в данном вопросе своим заместителям, а нужно было держать всё на контроле. Мы хотели провести Рождественский турнир, но все хорошие сборные на тот момент времени были разобраны, так что получилось так, как получилось. При подготовке к чемпионату Европы мы уделим выбору соперников по товарищеским матчам значительно больше внимания. Возможно, потратим деньги, сами куда-то слетаем. Но считать именно этот фактор решающей причиной неудачи я бы не стал.



— Вы резко отозвались о судействе в матче со Словенией. Может, нашей федерации подготовить нарезку всех спорных моментов и отправить в Международную федерацию гандбола?

— Именно этим мы сейчас и занимаемся. Мы готовим и видеонарезку, и независимую судейскую экспертизу по трактовке эпизодов. Хотел бы напомнить, что именно эта пара арбитров «убила» женскую сборную Черногории в матче с командой Норвегии на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Свою позицию мы обязательно заявим. Но не нужно забывать, что до моего прихода мы полностью утратили свои позиции в ЕГФ и ИГФ. Только недавно избрали двух россиян в комитеты ЕГФ: юрист Максим Гулевич будет работать в Апелляционном комитете, а многократная чемпионка мира Людмила Бодниева — в комитете по женским соревнованиям. И как в таких условиях работать и отстаивать свои права, если нас никто не видит и не слышит? Поэтому первоочередная задача на предстоящих выборах в ИГФ — заявлять своих представителей, доказывать их состоятельность.

— Вы можете гарантировать, что французские близняшки Бонавентюра больше не будут работать на матчах со сборной России?

— Гарантировать могу, если только забастовку устрою — лягу в центре площадки и не дам матч начать. А если серьёзно, сделаю всё возможное, чтобы судьи низкой квалификации на матчах нашей команды больше не работали.



— У вас наверняка был разговор с тренерским штабом. О чём говорили, если не секрет?

— Говорил, но мы продолжим общение на заседании исполкома ФГР 3 февраля. Сначала проведём заседание тренерского совета, а потом собственно исполком. Заслушаем и Дмитрия Торгованова, и Льва Воронина. Без лишних эмоций, которые к тому времени схлынут, оценим, что и как было сделано в плане подготовки, а если что-то было не сделано — почему. Нам нужно извлечь уроки, понять свои ошибки и не допускать их в будущем.



«Нам нужен миллиард. В год»

— Так что теперь делать? Как исправлять ситуацию, откуда брать игроков?

— Нужно в первую очередь усиливать конкуренцию во внутреннем чемпионате, чтобы не одни «Чеховские Медведи» на титул претендовали, а пять-шесть клубов. И не только на взрослом уровне конкуренция нужна, но и на детском, юношеском. В мужском гандболе, как и в женском, мы будем создавать вторую сборную. Сейчас после победы девушек на Олимпиаде в Рио к гандболу есть устойчивый интерес. Нужно использовать это для развития вида спорта.



— Для развития нужны деньги. Как привлечь к гандболу государственное финансирование?

— Мы работаем над этим. По поручению президента страны разрабатывается «Программа развития гандбола до 2024 года». До 1 апреля мы должны её представить, а до 1 июня эта программа должна быть принята на уровне правительства. Мы ведём совместную работу с регионами и специалистами Минспорта. Одной из составных частей этой программы будет её финансовая составляющая.

— Сколько денег в год нужно российскому гандболу, чтобы нормально развиваться?

— Миллиард рублей в год. Этого хватило бы и на проведение сильных мужского и женского чемпионатов, и на развитие вида спорта в регионах без учёта строительства крупных объектов спортивной инфраструктуры. По большому счёту, это бюджеты некоторых отдельно взятых спортивных клубов.



— Реально эту сумму найти?

— Если бы я в это не верил, не стал бы вновь избираться на пост президента ФГР. Буду работать, искать единомышленников, стучаться в высокие кабинеты. Постараюсь донести до тех, у кого есть деньги, что нужно вкладывать их в те виды спорта, где есть реальная отдача в плане результата, а не туда, где финансы просто разбазариваются.