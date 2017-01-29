Гандболисты сборной Словении впервые стали бронзовыми призерами чемпионата мира

В игре за 3-е место 25-го мирового первенства словенцы уступали соперникам из Хорватии 5 мячей — 13:18. Сразу после перерыва хорваты продолжали диктовать свои условия и слишком рано уверовали в окончательную победу. Постепенно словенские гандболисты разыгрались и догнали соседей за 3 минуты до окончания поединка — 29:29. В оставшееся время хорваты еще раз вышли вперед — 30:29, но словенцев уже было не остановить, и в самой концовке Блаж Янц и Борут Мачковшек довели дело до итоговой виктории своей команды — 31:30. До этого сборная Словении семь раз выступала в финальных раундах мировых первенств и лучшим результатом было 4-е место на испанском ЧМ-2013, когда в игре за бронзу она уступила соседям-хорватам.

Сегодня в решающем поединке за чемпионский титул в Париже встретятся действующие чемпионы планеты французы и гандболисты Норвегии. Сборная Франции является пятикратным обладателем золотых наград мировых форумов, норвежцы впервые примут участие в медальном матче ЧМ. Прямая трансляция из французской столицы начнется в 19.30 на телеканале «Беларусь 5».