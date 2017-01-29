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На проведение женского чемпионата мира 2023 года также претендовали Россия и Венгрия.

Испания впервые примет женский чемпионат мира по гандболу. Дания проводила турнир в 2015 году, Норвегия — в 1993-м, также эти две страны совместно приняли турнир в 1999 году.