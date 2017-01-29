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29 января 2017, 11:13 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Женский ЧМ по гандболу 2023 года примут Дания, Норвегия и Швеция, 2021 года — Испания

МОСКВА, 29 янв — Р-Спорт. Женский чемпионат мира по гандболу в 2021 году пройдет в Испании, в 2023 году турнир примут Дания, Норвегия и Швеция, сообщается на сайте Международной федерации гандбола.

<em>МОСКВА 29 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Женский чемпионат мира по гандболу в 2021 году пройдет в Испании в 2023 году турнир примут Дания Норвегия и Швеция сообщается на сайте Международной федерации гандбола. Увеличить
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На проведение женского чемпионата мира 2023 года также претендовали Россия и Венгрия.

Испания впервые примет женский чемпионат мира по гандболу. Дания проводила турнир в 2015 году, Норвегия — в 1993-м, также эти две страны совместно приняли турнир в 1999 году.
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