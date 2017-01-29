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https://sport.mail.ru/news/handball/28587442/
29 января 2017, 2:05 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Сборная Словении завоевала бронзу чемпионата мира по гандболу

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сборная Словении обыграла команду Хорватии со счетом 31:30 в матче за третье место чемпионата мира по гандболу, который проходит во Франции.

В воскресенье в финале действующие чемпионы мира французы сыграют с командой Норвегии.

Сборная России не смогла пробиться в четвертьфинал турнира, проиграв в матче 1/8 финала команде Словении — 26:32, и по итогам турнира заняла 12-е место.
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