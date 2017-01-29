Сборная Словении завоевала бронзу чемпионата мира по гандболу

В воскресенье в финале действующие чемпионы мира французы сыграют с командой Норвегии.

Сборная России не смогла пробиться в четвертьфинал турнира, проиграв в матче 1/8 финала команде Словении — 26:32, и по итогам турнира заняла 12-е место.