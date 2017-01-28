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28 января 2017, 10:59 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Гандболисты Норвегии впервые вышли в финал чемпионата мира

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Норвегии впервые пробились в финал чемпионата мира, в котором сыграют с хозяевами французами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Полуфинальный поединок между норвежцами и хорватами получился на редкость захватывающим и напряженным. Большую часть первой половины игры доминировали хорватские гандболисты, но на перерыв команды ушли при счете 12:10 в пользу скандинавов. Во втором тайме соперники шли нога в ногу, и к финальной сирене победитель не определился — 22:22. В дополнительное время более собрано сыграли норвежцы, которые в итоге и добились виктории с перевесом в 3 гола — 28:25. До этого лучшим результатом гандболистов сборной Норвегии на мировых первенствах было 6-е место на ЧМ-1958.

Соперник норвежцев по решающему поединку сборная Франции в своем полуфинале обыграла гандболистов Словении со счетом 31:25. Для французов это будет второй подряд финал мирового первенства, два года назад в Катаре они в матче за золото победили катарцев со счетом 25:22. Всего в активе «мушкетеров» 5 званий чемпионов планеты.

Сегодня сборная Хорватии, за которую выступает голкипер брестского БГК имени Мешкова Иван Пешич, под началом бывшего наставника брестчан Желько Бабича встретится в матче за бронзу со словенцами. Прямая трансляция из Парижа начнется в 22.40 на телеканале «Беларусь 5».

В воскресенье, 29 января, в 19.30 на спортивном канале стартует прямая трансляция решающего поединка за золотые награды 25-го чемпионата мира между гандболистами Франции и Норвегии.

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Сборная Норвегии сыграет с командой Франции в финале чемпионата мира по гандболу

Сборная Норвегии сыграет с командой Франции в финале чемпионата мира по гандболу

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сборная Норвегии обыграла команду Хорватии со счетом 28:25 в овертайме полуфинального матча чемпионата мира по гандболу и сыграет с французами в финале турнира, который проходит во Франции.
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