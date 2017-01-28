Гандболисты Норвегии впервые вышли в финал чемпионата мира

Полуфинальный поединок между норвежцами и хорватами получился на редкость захватывающим и напряженным. Большую часть первой половины игры доминировали хорватские гандболисты, но на перерыв команды ушли при счете 12:10 в пользу скандинавов. Во втором тайме соперники шли нога в ногу, и к финальной сирене победитель не определился — 22:22. В дополнительное время более собрано сыграли норвежцы, которые в итоге и добились виктории с перевесом в 3 гола — 28:25. До этого лучшим результатом гандболистов сборной Норвегии на мировых первенствах было 6-е место на ЧМ-1958.

Соперник норвежцев по решающему поединку сборная Франции в своем полуфинале обыграла гандболистов Словении со счетом 31:25. Для французов это будет второй подряд финал мирового первенства, два года назад в Катаре они в матче за золото победили катарцев со счетом 25:22. Всего в активе «мушкетеров» 5 званий чемпионов планеты.

Сегодня сборная Хорватии, за которую выступает голкипер брестского БГК имени Мешкова Иван Пешич, под началом бывшего наставника брестчан Желько Бабича встретится в матче за бронзу со словенцами. Прямая трансляция из Парижа начнется в 22.40 на телеканале «Беларусь 5».

В воскресенье, 29 января, в 19.30 на спортивном канале стартует прямая трансляция решающего поединка за золотые награды 25-го чемпионата мира между гандболистами Франции и Норвегии.