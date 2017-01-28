Сборная Норвегии сыграет с командой Франции в финале чемпионата мира по гандболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг сборная Франции одержала победу над словенцами со счетом 31:25. Сборная России проиграла в 1/8 финала словенцам со счетом 26:32 и покинула турнир, заняв 12-е место.